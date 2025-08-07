Ловушка для Трампа или шаг к завершению войны: чего ожидать от встречи с Путиным

Дональд Трамп и Владимир Путин. / © ТСН.ua

Наступление армии РФ на фронте и мощные воздушные удары по Украине, которые россияне совершают каждую ночь, не показывают никаких конфликтов. Впрочем, именно сейчас на этом фоне Кремль подтвердил, что встреча между президентом США Дональдом Трампом и фюрером Владимиром должна состояться в ближайшее время.

Почему переговоры Трампа и Путина вряд ли приведут к скорейшему завершению войны в Украине, пишет BBC.

Состоявшиеся в Стамбуле три раунда переговоров между Россией и Украиной не смогли приблизить обе стороны к миру. Впрочем, Трамп может надеяться: то, что он берет ситуацию в свои руки, наконец-то приведет к прекращению огня. Но, отмечает ВВС, пропасть между Киевом и Москвой настолько велика, что даже переговоры при посредничестве американского президента могут осложнить ее преодоление.

РФ не готова к миру

В своем меморандуме Москва изложила максималистские требования по «окончательному урегулированию» конфликта. Они включают в себя признание российского суверенитета над украинским Крымом, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областями, а также согласие Киева на демилитаризацию, нейтралитет, отсутствие иностранного военного участия и проведение новых выборов.

"Российская сторона может по-разному сформулировать это, создавая впечатление, что Москва открыта для уступок и серьезных переговоров. Но основная позиция остается неизменной: Россия хочет, чтобы Киев капитулировал", - убеждена российская политическая аналитика Татьяна Станова.

ВВС пишет, что после встречи Путина с посланником США Стивом Виткоффом государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон лучше понимает условия, при которых Россия будет готова прекратить войну.

"Мы не знаем, изменились ли эти условия. Однако лишь на прошлой неделе Путин, вероятно, ссылаясь на меморандум, заявил, что Россия объявила о своих целях в июне, и что эти цели остались неизменными. Таким образом, несмотря на согласие Кремля на встречу Трампа и Путина, нет оснований полагать, что Москва готова уступить свои жесткие условия.

Почему Путин согласен на переговоры сейчас?

Одна из причин, связанных с надеждами Кремля на то, что начало диалога сможет отразить вторичные санкции, которые Трамп угрожал ввести против торговых партнеров Москвы уже 8 августа.

Кроме того, Москва может считать, что сможет убедить Трампа в преимуществах его условий по прекращению войны.

В начале своего второго срока в должности американский президент якобы был больше связан с Россией, чем с Украиной, называя Зеленского "диктатором" и намекая, что он виновен в войне. И хотя с тех пор руководитель Белого дома не раз сигнализировал о своем нетерпении по отношению к "фюреру", он все же отказался сказать, чувствует ли, что Путин врал ему о своей готовности двигаться к прекращению огня.

"То ли из-за личной симпатии, то ли из-за совместного мировоззрения, Трамп неохотно полностью осуждает Путина за его действия", - говорится в статье.

Отмечается, сейчас некоторые в Украине обеспокоены тем, что встреча Трампа и Путина может привести к тому, что президент США уступит требования Кремля. Впрочем, если Кремль в конце концов согласится на трехстороннюю встречу, требования Москвы по прекращению огня оказались настолько невыполнимыми, что непонятно, чего может достичь встреча Зеленского и Путина с глазу на глаз.

Напомним, госсекретарь Марко Рубио заявил, что США впервые получили сигналы Кремля об условиях завершения войны. По его словам, неизвестно, в какие сроки может закончиться война. Но администрация США в первый раз увидела конкретные предложения России. Однако, говорит американское должностное лицо, в Вашингтоне должны сравнить то, на что готовы пойти и Киев, и Москва для окончания войны.