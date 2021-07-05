"Ловушка для всех": Зеленский назвал "Северный поток-2" главным вызовом Украины

Владимир Зеленский в очередной раз выступил против строительства газопровода "Северный поток-2".

Строительство российского проекта "Северный поток-2" является оружием не только против Украины, но и против всей Европы в дальнейшем.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в форуме "Украина 30".

Так, украинский президент подчеркнул, что нужно и в дальнейшем противодействовать реализации российского проекта, который строят в обход Украины, и привлекать к этой сложной борьбе всех партнеров. По его словам, "вся Европа должна объединяться, чтобы противостоять этой энергетической угрозе".

"Сейчас самый большой вызов для Украины в этой сфере (энергетической — ред.) составляет достройка и запуск газопровода "Северный поток-2 ". Введение его в эксплуатацию — это не про экономику, это — оружие против Украины, и, уверен, что будет оружием против всей Европы в будущем. Это — прямая политика безопасности ловушка для всех", — заявил Зеленский.

Президент добавил, что по его мнению, следует обращаться в Совет Европы, ОБСЕ, ООН и другие организации-партнеры Украины для противодействия этому проекту.

Как сообщалось, США и Германия изучают возможности укрепления энергетического сектора Украины на фоне завершения строительства газопровода "Северный поток-2".

Напомним, что США официально отказались похоронить "Северный поток-2" на дне Балтийского моря. Так, администрация Байдена отменила санкции в отношении оператора газопровода Nord Stream 2. AG и его гендиректора Маттиаса Варнига "в соответствии с национальными интересами".

ТСН.ua разбирался, зачем Байден называет Путина "убийцей", а затем решает не санкционировать "Северный поток-2", и к чему в случае наихудшего сценария готовиться Украины. Читайте об этом по ссылке.

"Право на владу": Витренко назвал "Северный поток-2" символом коррупции Запада

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку