Ловушка для Зеленского: дипломат назвал условие, при котором встреча с Путиным может стать роковой

«Российский трюк»: дипломат раскрыл, зачем Путину двусторонняя встреча с Зеленским / © ТСН.ua

Президенту Владимиру Зеленскому не стоит соглашаться на двустороннюю встречу с диктатором Путиным, потому что это ловушка.

Такое мнение высказал дипломат, экс-посол Украины в США Валерий Чалый в интервью УНИАН.

«Нам — Украине, президенту Зеленскому — нельзя оставаться один на один с Путиным. Это российский трюк», — считает дипломат.

Он напомнил, что именно россияне изменили идею трехсторонней встречи Украина-США-Россия в двустороннюю встречу Украина-Россия.

«Думаю, что это ловушка с их (российской — Ред.) стороны: таким образом, они снова будут перекладывать ответственность на Украину. Поэтому должна быть только трехсторонняя встреча. Возможно, даже расширена за счет гарантий безопасности — европейских стран», — говорит Чалый.

Напомним, Politico сообщило сегодня, что когда Трамп вчера позвонил по телефону диктатору России, чтобы предложить свое присутствие на встрече между ним и Зеленским, Путин сказал: «Вам не нужно приходить».

Ранее сообщалось, что Путин в разговоре с Трампом предложил встречу с Владимиром Зеленским в Москве. Однако украинский лидер отказался ехать в Россию.

Тем временем в Белом доме сообщили, что подготовка к встрече Путина и Зеленского продолжается.