Ловушка для Зеленского: в США назвали настоящую цель требований Трампа по выборам в Украине

Дональд Трамп / © Associated Press

Требование Дональда Трампа провести выборы в Украине во время полномасштабной войны вызвало жесткую реакцию в экспертных кругах США.

Бывший чиновник Госдепартамента Дэвид Тафури в комментарии "24 Канала", назвал такую позицию "абсолютным лицемерием", подчеркнув, что американский президент фактически транслирует нарративы Кремля.

На фоне этого Владимир Зеленский уже поручил подготовить соответствующий законопроект, однако специалисты предостерегают: цена такого голосования может быть слишком высока для национальной безопасности.

Почему давление Трампа считают опасным

Международный юрист Дэвид Тафури объясняет, что хотя США традиционно поддерживают демократические процессы, ситуация в Украине является исключительной. Проведение честного и безопасного голосования под обстрелами практически невозможно, а сам процесс открывает огромное окно возможностей для вмешательства России. Кремль, пытавшийся влиять даже на американские выборы, непременно воспользуется шансом изменить внутреннюю динамику в Украине, чтобы ослабить ее изнутри.

Двойные стандарты и российский след

Особое возмущение эксперта вызывает тот факт, что Трамп требует демократии от Украины, но игнорирует ее полное отсутствие в России.

"Это просто верх лицемерия для кого-либо в России, кто поддерживает Кремль, говорить о выборах в Украине. Россия – это страна очень далекая от демократии, где нужны свободные и честные выборы, демократические институты, а не правительственные организации", – говорит юрист.

По мнению эксперта, Трамп просто подхватывает тезисы Путина и пророссийских сил, которые ищут любой повод для дискредитации Киева, что является не только политической ошибкой, но и серьезным риском безопасности.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины формирует рабочую группу для разработки проведения выборов президента во время военного положения. К обсуждению будут привлечены все парламентские фракции, ЦИК и эксперты по избирательному процессу.