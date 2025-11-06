Ловушка Путина: как Кремль манипулирует заявлениями Трампа и оправдывает восстановление ядерных испытаний

Владимир Путин. / © Associated Press

Диктатор Российской Федерации Владимир Путин продолжает пытаться обвинить президента США Дональда Трампа в программе модернизации и наращивания ядерного оружия, которую Москва начала годы назад.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны ( ISW ).

Отмечается, что 4 ноября Путин провел церемонию награждения разработчиков новой ракеты "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон", на которой он вновь восхвалял якобы технические возможности этого оружия.

Уже на следующий день кремлевский ”фюрер” провел заседание Совбеза России, на котором министр обороны Андрей Белоусов, начальник Генштаба Валерий Герасимов, председатель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, секретарь Совбеза Сергей Шойгу и глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников высказали свою оценку заявлениям Дональда Трампа.

В частности, Белоусов посоветовал Путину немедленно приступить к подготовке к «полномасштабным» ядерным испытаниям. В свою очередь, диктатор призвал МИД, Минобороны и спецслужбы подать предложения по возможному началу испытаний ядерного оружия.

В ISW отмечают, что кремлевские чиновники продолжали интерпретировать недавние заявления Трампа как предложение США начать испытание ядерных боеголовок. Однако, отмечают аналитики, американский президент не уточнил, будет ли Вашингтон испытывать ядерные боеголовки или системы доставки. Впрочем, министр энергетики США Крис Райт заявил, что Трамп, вероятно, подразумевает испытание именно систем доставки.

"Россия нарушила новый Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений и, вероятно, возобновила испытания ядерного оружия малой мощности 2019-го, нарушая Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", - говорится в отчете.

В ISW считают, что последние разработки России в сфере оружия принципиально не изменяют ядерный баланс между США и РФ, даже если технические детали, которые расхваливает Путин, правдивы.

Напомним, 5 ноября США произвели испытательный запуск Minuteman III – межконтинентальной баллистической ракеты. Запуск, получивший обозначение GT 254, имел целью проверить надежность, боевую готовность и точность системы МБР — «ключевого элемента национальной обороны США».

После этого пресс-секретарь президента-диктатора РФ Дмитрий Песков заявил, США предупреждали Кремль о тестировании этой ракеты. По его словам, "Россия не участвует в гонке вооружений, а развивает свои системы". Также он нагло заявил, что текущая ситуация в мире подтверждает, что решения об обновлении ядерной триады были правильными.