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Политика
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Ловушка РФ на переговорах в Абу-Даби: эксперт оценил риски для европейцев

РФ может использовать участие Европы в переговорах в Абу-Даби для раскола европейских союзников. По словам эксперта, Россия при поддержке США может продвигать тему отступления НАТО к границам 1991 года.

Автор публикации
Фото автора: Александра Садовая Александра Садовая
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В Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры

В Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры

В Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры США, Украины и России 10-11 ноября. Участие Европы имеет как положительные, так и негативные моменты.

Об этом украинский предприниматель, публицист, преподаватель и общественный деятель Валерий Пекар написал в фейсбуке.

Он подчеркнул, что нельзя обсуждать европейскую безопасность без Европы. Теперь европейские страны присоединились и могут высказаться. Кроме того, Украина может получить поддержку на переговорах от европейцев, которые настроены помогать.

Однако, по его словам, их участие в переговорах будет использовано для раскола европейского единства. Потому что открыт вопрос, кто именно представляет Европу.

«России фактически удалось затянуть тему европейской архитектуры безопасности в предел переговоров о завершении войны. Будут качать тему отступления НАТО к границам 1991 года при поддержке США», — считает Пекар.

Европа на переговорах в Абу-Даби — главное:

10-11 ноября в Абу-Даби состоялись трехсторонние мирные переговоры Украины, США и России. Во встрече также приняли участие представители Европейского Союза, НАТО. В частности, Еврокомиссию представлял руководитель аппарата фон дер Ляен Бьорн Зайберт, а Европейский совет — советница ее президента Антониу Средства Анна-Мария Бура. К ним также присоединились советники национальной безопасности Франции, Германии и Великобритании.

Издание Financial Times пишет, что после не принесших существенного прорыва переговоров Украины, США и России в Абу-Даби Европа вновь столкнулась с проблемой собственного участия в мирном процессе. Несмотря на миллиардную помощь Киеву, европейские страны до сих пор не могут определиться, кто должен представлять их интересы на переговорах с Кремлем.

Одним из препятствий остается категорическое нежелание Москвы видеть европейцев за столом переговоров. Как отмечает издание, также не меньшей проблемой стали разногласия между самими союзниками.

На переговоры в Абу-Даби прибыли пять отдельных европейских делегаций – от ЕС, Франции, Германии, Италии и Великобритании. Они проводили консультации с американскими и украинскими представителями до и после трехсторонних встреч. Владимир Зеленский, по информации FT, будет призывать европейских лидеров наконец-то определить единого представителя для переговоров с Россией.

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