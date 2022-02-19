"Ложь и цинизм": Зеленский отреагировал на фейки о якобы прилете снарядов в Ростовскую область

Президент Украины также напомнил, что такая же ситуация с провокациями была и в 2014 году.

Владимир Зеленский заявил, что украинская армия не обстреливает временно оккупированные территории Донбасса, а тем более РФ, а то, что показывают людям – это "ложь и цинизм".

Об этом заявил президент Украины 19 февраля на Мюнхенской конференции безопасности.

"То, что показали, например, вчера на временно оккупированных территориях показали какие-то снаряды, что они прилетели с нашей стороны, а потом показали, что что-то долетело в Ростовскую область, — это все провокация. Это все чистая ложь. Там нет никаких погибших, нет раненых Это просто цинизм такого уровня, что они сами у себя что-то взрывают, что они стреляют. Это не первый раз — начиная с 2014 года. Возвращается оружие и стреляют на свою же временно оккупированную территорию. Я имею ввиду, стреляют", – заявил глава Украины.

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