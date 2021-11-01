"Ложь, повторенная тысячу раз": Китай резко отреагировал на выводи американского разведсообщеста на происхождение коронавируса

"Ложь, повторенная тысячу раз": Китай резко отреагировал на выводи американского разведсообщеста на происхождение коронавируса

В Китае считают, что изучение вопроса о происхождении вируса "является серьезной и сложной научной проблемой.

Информация о происхождении коронавируса, содержащиеся в рассекреченном докладе американского разведсообщества, недостоверна и ненаучна.

Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, - пишет "Интерфакс".

В нем сообщалось, что разведсообщество США не пришло к единому мнению, оно по-прежнему считает вероятными две гипотезы происхождения COVID-19: заражение через животного и связанный с работой лабораторией.

Также говорится о том, что для окончательных выводов о происхождения коронавируса необходимо содействие Китая.

"Однако в Пекине продолжают препятствовать расследованию, отказываются от разглашения информации и возлагают ответственность на другие страны, включая США", - подчеркивается в докладе.

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В ответ Ван Вэньбинь заявил: "Ложь, повторенная тысячу раз, все равно остается ложью. Независимо от того, сколько раз этот отчет будет опубликован или из скольких версий он будет состряпан, это не изменит характера подробных политических и ложных отчетов, которые не имеют научной основы или достоверности".

В Китае считают, что изучение вопроса о происхождении вируса является серьезной и сложной научной проблемой, и исследования должны и могут проводиться только учеными всего мира на основе в сотрудничества

По мнению дипломата, американская сторона "одержима политическими манипуляциями", это может только навредить глобальному научному сотрудничеству в области борьбы с эпидемиями и привести к еще большим человеческим жертвам.

Заражение коронавирусом COVID-19 впервые выявили в китайском городе Ухань в провинции Хубэй в конце 2019 года, затем он начал распространяться по всему миру. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

К началу апреля 2020 года ВОЗ сообщила, что число случаев заражения COVID-19 по всему миру превысило показатель в 1 млн. К середине октября 2021 года в мире было зарегистрировано почти 240 млн случаев заражения инфекцией.

Напомним, эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые прибыли в Китай, чтобы исследовать происхождение коронавируса, заявили, что невозможно установить, как SARS-CoV-2 попал на рынок в Ухане. В то же время они считают, что вряд ли он распространился с китайской лаборатории.

В исследовании ученых из Кембриджского, Гавайского университетов и Потсдамского института изучения изменений климата ученые зафиксировали изменения типа растительности в китайской провинции, что создало среду для распространения летучих мышей, которые являются носителями SARS-CoV-2.

Напомним:

Главный республиканец Комитета по иностранным делам Палаты представителей Мак Маккол обнародовал отчет с утверждениями о наличии доказательств того, что коронавирус вышел из лаборатории Уханьского института вирусологии (WIV).

Уханьского института вирусологии (WIV). Всемирная организация здравоохранения также провела расследование причин пандемии и в своем отчете пришла к выводу, что риск несчастного случая был "чрезвычайно низким". В отчете говорится, что "не было сообщений о респираторных заболеваниях, совместимых с COVID-19 в течение недель/месяцев до декабря 2019 года, а также не было серологических свидетельств инфекции у рабочих в результате серологического скрининга на SARS-CoV-2".

В свою очередь генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус признал, что "преждевременно" исключать версию утечки COVID-19 из лаборатории Уханьского института вирусологии в Китае.

Новости мира: Китай не позволил ВОЗ провести аудит своих лабораторий, в том числе и в городе Ухань

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