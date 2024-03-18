Ложь Трампа: политик рассказал вымышленную историю о "записи" своего звонка к Зеленскому

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал в совершенно вымышленную историю о том, как он якобы перехитрил своих оппонентов от Демократической партии, обнародовав «запись» телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в 2019 году, ставшим ключевым фактором в первом импичменте Трампа.

Об этом пишет CNN.

Выступая на предвыборном митинге в Огайо, Трамп заявил, что позволил демократам делать все более дикие заявления о том, что он сказал Зеленскому, а затем мы обнародовали запись. Трамп продолжал утверждать, что когда представитель Демократической партии Нэнси Пелоси из Калифорнии, которая тогда была спикером Палаты представителей, «услышала» эту запись, она была взбешена тем, что ее обманули предыдущие «ложные» описания разговора ее союзников; он утверждал, что Пелоси сказала «своему народу»: «В какого черта вы меня втянули? Вы слышите этот звонок? Он ничего из этого не делал!

"Они не знали, что телефонный звонок записан. Это был хороший случай записи телефонного звонка. И их зафиксировали, и они попались", — убеждал Трамп.

Однако журналисты проверили, что история Трампа – полный вымысел. Никакая запись его разговора с Зеленским так и не была опубликована; а Пелоси не могла разозлиться на своих союзников после того, как услышала запись разговора, потому что она никогда не слышала запись разговора. На самом деле, спустя почти пять лет после звонка в июле 2019 года в США не существует записи разговора.

Белый дом Трампа фактически обнародовал в сентябре 2019 года приблизительную письменную стенограмму разговора, которая подтверждала, а не противоречила основным утверждениям правительственного информатора о том, что сказал Трамп. Пресссекретарь Пелоси Аарон Беннетт заявил, что история Трампа является «чепухой без фактов».

Телефонные разговоры президента с иностранными лидерами американская сторона обычно не записывает. Они неточно закреплены в памяти в письменной форме с помощью программного обеспечения и подслушивающих официальных лиц США.

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Подполковник армии в отставке Александр Виндман, который был одним из официальных лиц, слушавших телефонный разговор Трампа с Зеленским, будучи в то время главным экспертом по Украине в Совете национальной безопасности Белого дома (и позже ставший важным свидетелем по делу об импичменте запрос), сообщил CNN в текстовом сообщении в воскресенье, что «нет записи» звонка. "Он лжет", — сказал Виндман.

Новая история Трампа повторяет его лживые заявления во время его президентства.

Напомним, Дональд Трамп и венгерский премьер-министр Орбан провели встречу и обсудили "окончание войны" в Украине.

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