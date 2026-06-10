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Лубинец рассказал о неожиданном звонке от Ермака после увольнения из ОП
Дмитрий Лубинец объяснил, зачем Андрей Ермак звонил ему после ухода из ОП.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что после увольнения из Офиса президента Андрей Ермак обращался к нему с предложением сотрудничества.
Об этом информирует «Радио Свобода».
Как рассказал Лубинец, звонок от Ермака поступил уже тогда, когда тот работал адвокатом и возглавлял комитет в Национальной ассоциации адвокатов Украины.
«Он сказал, что сейчас как адвокат занимается защитой прав пострадавших от войны и предложил сотрудничество… Он предложил подписать меморандум», — отметил омбудсмен.
По словам Лубинца, он отклонил это предложение, поскольку не видел в нем необходимости.
«Я считаю, что если я подписываю меморандум с дополнительным инструментарием защиты прав человека, то я автоматически не справляюсь со своей работой», — пояснил свою позицию омбудсмен.
Напомним, 28 ноября 2025 года президент Владимир Зеленский уволил Ермака с должности руководителя Офиса президента. В январе 2026 года стало известно, что Ермак возобновил свою адвокатскую лицензию, приостановленную в 2020 году.
В марте Ермак возглавил новосозданный Комитет НААУ по вопросам защиты пострадавших от агрессии и компенсационных механизмов. Вместе с ним глава ассоциации Лидия Изовитова создала еще три профильных комитета — по вопросам психического здоровья, нефтегазовой сферы и медиации. Сообщалось, что работа руководителей этих комитетов будет осуществляться на общественных началах, а их деятельность предусматривает сотрудничество с государственными органами, международными и правозащитными организациями.
Заметим, 21 мая суд отклонил апелляцию Ермака по делу, где его подозревают в причастности к легализации (отмыванию) 460 млн грн, полученных преступным путем, во время строительства элитного коттеджного городка «Династия». Экс-главе ОП оставили в силе меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 140 млн грн.