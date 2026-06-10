Лубинец рассказал о неожиданном звонке от Ермака после увольнения из ОП

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что после увольнения из Офиса президента Андрей Ермак обращался к нему с предложением сотрудничества.

Об этом информирует «Радио Свобода».

Как рассказал Лубинец, звонок от Ермака поступил уже тогда, когда тот работал адвокатом и возглавлял комитет в Национальной ассоциации адвокатов Украины.

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«Он сказал, что сейчас как адвокат занимается защитой прав пострадавших от войны и предложил сотрудничество… Он предложил подписать меморандум», — отметил омбудсмен.

По словам Лубинца, он отклонил это предложение, поскольку не видел в нем необходимости.

«Я считаю, что если я подписываю меморандум с дополнительным инструментарием защиты прав человека, то я автоматически не справляюсь со своей работой», — пояснил свою позицию омбудсмен.

Напомним, 28 ноября 2025 года президент Владимир Зеленский уволил Ермака с должности руководителя Офиса президента. В январе 2026 года стало известно, что Ермак возобновил свою адвокатскую лицензию, приостановленную в 2020 году.

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В марте Ермак возглавил новосозданный Комитет НААУ по вопросам защиты пострадавших от агрессии и компенсационных механизмов. Вместе с ним глава ассоциации Лидия Изовитова создала еще три профильных комитета — по вопросам психического здоровья, нефтегазовой сферы и медиации. Сообщалось, что работа руководителей этих комитетов будет осуществляться на общественных началах, а их деятельность предусматривает сотрудничество с государственными органами, международными и правозащитными организациями.

Заметим, 21 мая суд отклонил апелляцию Ермака по делу, где его подозревают в причастности к легализации (отмыванию) 460 млн грн, полученных преступным путем, во время строительства элитного коттеджного городка «Династия». Экс-главе ОП оставили в силе меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 140 млн грн.

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