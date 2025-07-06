"Лучше, чем в НАТО": Путин выдал очередную порцию абсурдных заявлений о российской технике

Владимир Путин / © Associated Press

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Президент РФ Владимир Путин сделал очередную порцию абсурдных заявлений. В частности, он утверждает, что российская техника отечественного производства нередко лучше, чем производимая государствами-членами НАТО.

Об этом пишут росСМИ.

«Посмотрел некоторые разработки наших изобретателей, новаторов, талантливых технаров… Впечатляет! В таких народных КБ на коленке, в гаражах, гаражах и за домашними ноутбуками российские Кулибины порой придумывают превосходящее по качеству и эффективности некоторое „железо“ наших противников из стран НАТО», — заявил Владимир Путин.

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Мол, это происходит потому, что «непосредственно связано с воюющими ребятами». По словам диктатора, они знают, где, что и когда нужно.

«Это не какая-то поставка из-за бугра. То, что сейчас востребовано, то и делается. Причем делается талантливыми людьми», — отметил безумный кремлевский.

Как отчитался Путин, только народным фронтом поставлено в войска 110 тысяч БпЛА разных модификаций. Он добавил, что российские беспилотники сожгли вражескую технику более чем на $2 млрд.

Конечно, не обошел вниманием Путин и своего ожесточенного врага — Запад, который помогает Украине.

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«Правительства, отправляющие оружие в Украину, должны задуматься, на что тратят народные деньги», — добавил он.

Напомним, Международный уголовный суд (МКС) обвиняет Путина в совершении военных преступлений в Украине. В настоящее время диктатор рискует быть арестованным в 125 странах мира.

Известно, что Кремль рассматривал возможность участия Путина в предстоящем этим летом саммите стран БРИКС в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Однако, из-за риска ареста и экстрадиции в Гаагу, поездка была отменена. Бразилия как государство-участник Римского устава МКС обязано задержать лицо, в отношении которого выдан международный ордер на арест.