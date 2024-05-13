"Лучше на Леопарде, чем на Ламборгини": Германия и Польша ответили, будут ли возвращать украинских военнообязанных

Германия и Польша выразили готовность содействовать возвращению украинских военнообязанных соответствующего возраста, находящихся на их территории.

Об этом рассказал член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко в интервью Telegraf.

По его словам, данная тема обсуждалась во время встречи украинских депутатов с коллегами из Бундестага. Однако для реализации такого механизма необходимы межправительственные договоренности и обмен информацией между странами.

"Если заработает определенный механизм обмена информацией по реестрам, Германия могла бы создать условия, при которых дальнейшее проживание таких граждан в стране станет невозможным", – сказал Федиенко.

В то же время депутат выразил сомнения в эффективности такого подхода. По его мнению, даже если Украина договорится с Польшей и Германией об обмене данными, это может привести только к тому, что военнообязанные граждане переедут в другие страны.

"Коллеги из Бундестага спросили, что нужно принять на уровне правительства для того, чтобы соответствующая категория украинских граждан поехала выполнять свой конституционный долг. А почему они так говорят? Они возмущены! И поляки, и немцы не понимают, каким образом во время войны в Украине наши граждане ездят по Европе. Может, они лучше будут ездить на Леопарде, а не на Ламборгини?" – сказал член комитета ВР.

"Мир не понимает, когда кто-то здесь воюет, а кто-то отсиживается в другой стране. Когда же говорим о демобилизации, это же о справедливости? Так давайте говорить и о справедливости относительно тех, кто здесь исполняет свой конституционный, и тех, кто сбежал", – добавил Федиенко.

Напомним, ранее посол Германии в Украине Мартин Егер рассказал, что ждет украинцев призывного возраста в Германии.

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что украинцы с видом на жительство и работой пока смогут оставаться в стране.

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