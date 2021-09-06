"Лучше жевать, чем говорить": Разумков раскритиковал инициативу Арестовича переименовать Украину

По словам Разумкова, играть с названием государства и пытаться на этом "хайпануть" — не государственная позиция.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал идею советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича о переименовании Украины на "Русь-Украина".

Об этом спикер рассказал, отвечая на вопросы журналистов во время брифинга перед началом новой сессии парламента.

"Иногда лучше жевать, чем говорить", — сказал Разумков.

По его словам, Украине сегодня действительно нужны изменения, реформы, но ей точно не нужна смена названия.

"Мы живем в государстве Украина. Думаю, это устраивает 99% наших граждан. Давайте работать над первой частью. С названием как-то мы разберемся. Я уверен, что играть с названием страны, с названием государства, тем более пытаться на нем, простите за сленг, то хайпануть, это точно не государственная позиция. Не знаю, в каком состоянии люди дают такие комментарии", — отметил председатель ВР.

Разумков добавил, что у него нет информации о подготовке в Офисе президента такого законопректа и выразил надежду, что это фейк.

"Лучше жевать, чем говорить": Разумков резко отреагировал на инициативу Арестовича переименовать Украину

Напомним, что советник руководителя Офиса президента, представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что Украину нужно переименовать в Русь-Украину, чтобы забрать у России право на историю и наследие Киевской Руси.

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