Корниенко заявил о возможности баллотирования Авакова в мэры Харькова

Корниенко добавил, что у Авакова есть и хозяйственные черты, поэтому он также наладил бы работу городских служб.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что не исключает возможности баллотирования Арсена Авакова на пост мэра Харькова от пропрезидентской партии.

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Об этом Корниенко сказал, отвечая на соответствующий вопрос, пишет "УНИАН".

"Если говорить серьезно, то я для Харькова лучшего варианта, чем Арсен Борисович, не вижу. Потому что это была бы окончательная точка в вопросе, или Харьков «русский город», какой-то малороссийский город, а это была бы окончательная точка, что это украинский город, что там украинская патриотическая власть, что там человек, который точно за 10 лет ни одного основания не дал сомневаться в его патриотизме", — заявил нардеп.

В то же время первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" отметил, что есть определенные нюансы.

"Здесь есть несколько нюансов. На мэрских выборах кандидатов кандидатирует не центральный орган партии, а областная ячейка", — отметил Корниенко и добавил, что как председатель партии, он лишь ставит подпись под документом, где речь идет о выдвижении областной организацией определенного кандидата.

По его личной позиции, то он заявил, что поддержал бы кандидатуру Авакова на должность главы Харькова. "Если бы меня спрашивали, я был бы за это. И если организация его выдвинет от нас, то я буду конечно поддерживать", — подытожил Корниенко.

Напомним, 15 июля Верховная Рада проголосовала за отставку Арсена Авакова с должности главы МВД Украины. "За" проголосовал 291 депутат. 13 июля глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков подал в отставку. Он занимал должность 7,5 года.

Заменить Авакова планируют нардепом из фракции "Слуга народа", председателем парламентского правоохранительного комитета Денисом Монастырским. Его назначать планируют 16 июля — в последний день работы Верховной Рады перед летними каникулами.

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