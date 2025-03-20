Лучший и худший сценарии для Украины – британский историк о примере Кореи и Вьетнама

Нил Фергюсон напомнил, что Южная Корея прошла путь от разрушенной и опустошенной диктатуры до одной из самых успешных экономик конца 20 века.

Самый кошмарный сценарий для Украины будет судьба Южного Вьетнама, успехом – путь Южной Кореи.

Такое мнение высказал британский историк, писатель и журналист Нил Фергюсон в подкасте Гуверовского института Стэнфордского университета.

"Я думаю, что очень полезно думать об Украине как о чем-то среднем между Южной Кореей и Южным Вьетнамом. Помню, я сказал это президенту Зеленскому. Я был в Киеве в конце 2022 года. И я сказал ему и его советникам, что вашим кошмарным сценарием будет Южный Вьетнам. Ваш (Украина – Ред.) успех – быть Южной Кореей", – считает историк.

Он напомнил, что Соединенные Штаты обеспечивают постоянное военное присутствие в Южной Корее, которое продолжается до сих пор. Сама Южная Корея прошла путь от разрушенной и опустошенной диктатуры, которая не была демократией, до одной из самых успешных экономик конца 20-го века и демократии.

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"Поэтому это хороший результат. Плохим результатом для Украины был бы южно-вьетнамский результат, куда США вмешиваются, но высвобождаются после болезненных переговоров о мире, не в последнюю очередь с Киссинджером, который возглавляет американские усилия. Кажется, он достигает мира, но через два года Сайгон падает, а Южный Вьетнам исчезает с карты", – провел историческую параллель Нил Фергюсон.

По его мнению, "переговоры будут продолжаться и продолжаться". "И через год мы с вами будем говорить о переговорах по Украине, потому что закончить эту войну действительно трудно", – предположил писатель.

Фергюсон считает, что достичь прекращения огня реально, ведь оно нужно россиянам из-за больших потерь.

"Но оно не будет устойчивым. Маловероятно, что мы получим длительное перемирие вроде корейского сценария. США не собираются предоставлять гарантии безопасности Украине. Это понятно. Смогут ли это сделать европейцы? Пока не ясно. Согласятся ли россияне на их гарантии безопасности? Пока неясно. Поэтому это сложнее, чем кажется", – подытожил известный британский историк.

Ранее Нил Фергюсон заявил, что войну в Украине нелегко закончить, однако администрация Трампа намного ближе к прекращению войны, чем ее предшественники.

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