"Лучший возможный сценарий": Джонсон о последствиях, которые будет иметь заявление Зеленского

Спикер считает, что со стороны украинского руководителя будет "очень мудро" подписать соглашение с США по поводу полезных ископаемых.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, это именно то, что должен сказать украинский лидер.

Об этом заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон в эфире Fox News.

"Я говорил с президентом Трампом об этом около двух часов назад, и когда Зеленский сделал заявление, я сказал: "Господин президент, это именно то, что он должен был сказать". Фактически, он уже извинился перед президентом за то, как все произошло в Овальном кабинете несколько дней назад. И он возвращается за стол переговоров", — заявил он.

По мнению Джонсона, это лучший возможный сценарий, способный положить конец конфликту и принести мир. Он добавил: как только президент Трамп "посадит Зеленского за стол переговоров, он посадит за стол переговоров и Путина".

Ранее речь шла о том, что Трамп действительно остановил поставки оружия Украине. Включая те, которые уже были на складах в Польше или даже на границе. Это подтвердил премьер-министр Польши Дональд Туск. По его словам, которые приводят польские медиа, об этом свидетельствует информация, поступающая из границы и хабу американской помощи в Ясенке. Ранее СМИ сообщили, что США решили приостановить военную помощь Украине, "пока украинские власти не продемонстрируют готовность к мирным переговорам".

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