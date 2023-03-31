Лукашенко бросил скандальное обвинение в адрес Польши: "Готовятся вторгнуться в Беларусь"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что соседняя Польша намерена вторгнуться в его страну и полностью уничтожить ее.

Об этом он сказал в своем Послании народу и парламенту.

"Они готовятся вторгнуться на территорию Беларуси, чтобы уничтожить нашу страну. Делают из наших людей боевиков, а по-простому – бандитов, которых не жалко. Им их не жалко. Мы также имеем эту информацию. Первый опыт они сегодня приобретают в Украине. Правда, больше как пушечное мясо", — заявил белорусский диктатор.

По его словам, в Минске так остро "вопрос сохранения суверенитета и независимости страны". Мол, "хочет обеспечить белорусское государство и обеспечить мир белорусскому народу".

Напомним, в ходе послания Александр Лукашенко призвал остановить войну в Украине. Он предложил объявить перемирие "без права перемещения, перегруппировки войск, без права опрокидывания оружия, боеприпасов, живой силы и техники".

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