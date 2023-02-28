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Лукашенко цинично заявил, что не хочет войны, но дал предупреждение Западу

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Лукашенко цинично заявил, что не хочет войны, но дал предупреждение Западу

Фото: Getty Images

По его словам, готов защищать "суверенитет и независимость" своей страны.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко цинично заявил, что не хочет войны. Впрочем, если возникнет агрессия, то белорусы готовы "всерьез ответить".

Об этом "президент" заявил в интервью китайским СМИ.

Несмотря на то, что Беларусь стала плацдармом для запуска российских ракет и наступления на Украину, Лукашенко цинично заявил о "миролюбии". Впрочем, пригрозил, что готов защищать "суверенитет и независимость" страны. Мол, такую позицию Минск уже донес и в Украину, и в Британию, и в США.

"Я их предупредил, что не дай бог будет решена агрессия с территории Украины на территорию Беларуси, мы ответим, но это будет совсем другая война. Она приобретет мгновенно другой характер. Здесь мы будем сопротивляться и отстаивать нашу землю, будем бороться с агрессором, в том числе и войсками Российской Федерации. Итого", — говорит "президент".

Размышляя о войне, самопровозглашенный президент вспомнил французско-российскую войну 1812-го, Первую мировую и Вторую мировую.

"Мы знаем, что такое война. Мы в последней войне потеряли треть своего населения. В чужой фактически войне. Так получалось, что Наполеон д России шел нас туда и обратно. Первая мировая война – театр боевых действий был здесь. Вторая мировая война – театр военных действий преимущественно в Беларуси. Мы не хотим ни одной войны", — высказался диктатор.

По его словам, пока ни на территории Польши, ни на территории Литвы и Украины "концентрации войск для того, чтобы вовлечь нас в войну, нет".

Напомним, Лукашенко заявил, что якобы есть "уникальный момент" для завершения войны агрессорки РФ – или, как он называет, "конфликта в Украине".

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Дата публикации
Просмотры
1162
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