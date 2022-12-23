Лукашенко едет в Россию: что известно и какая причина

Лукашенко уже завтра, 24 декабря, приедет в Россию. Там он в частности примет участие во встрече президентов стран СНГ.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Известно, что самопровозглашенный президент Беларуси посетит Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Гагарина. Там проходят отбор кандидаты на полет в космос от Беларуси.

Белорусский портал "Пул первого" сообщает, что Лукашенко ознакомится с работой центра, системой отбора и подготовки космонавтов. Речь пойдет также о дальнейших перспективах белорусско-российского сотрудничества в космической сфере.

Кроме того, Лукашенко примет участие в неформальной встрече глав государств – участников СНГ, которая состоится 26-27 декабря в Санкт-Петербурге.

"Лидеры стран подведут итоги уходящего 2022 года обсудят планы по дальнейшему взаимодействию в наиболее актуальных для Содружества сферах", — пишут росСМИ.

Напомним, 19 декабря Путин впервые с 2019 года прибыл в Минск. Также в Беларусь с неанонсированным визитом тогда прибыли глава МИД Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что глава Кремля прилетел к Лукашенко, чтобы тот разрешил направить белорусские войска на войну . Вместе с тем он отмечает, что ни Лукашенко, ни белорусский народ не имеют большого желания вступать в войну.

Данилов о встрече Путина и Лукашенко, наступление на Киев

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