Лукашенко объявил проверку армии / © Associated Press

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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уже традиционно крутится, как уж на сковороде: изо всех сил пытается угодить Владимиру Путину, но в то же время примеряет на себя роль «главного миротворца» и сыплет противоречивыми заявлениями о завершении войны в Украине.

ТСН.ua разобрался, что действительно прячется за очередной порцией громких заявлений из Минска и к чему готовится белорусский режим.

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Записался в «гаранты безопасности» для Зеленского

У Лукашенко спросили, готов ли он встретиться с президентом Украины. Белорусский диктатор сразу вспомнил слова Путина о том, что Зеленский должен сам приехать в Москву и даже предложил отправиться туда вместе с ним.

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«Вот мы с Володей Зеленским могли бы сесть и прилететь в Москву. Понимаете, вот вдвоем — я как гарант его безопасности и прочего я мог бы с ним сесть и прилететь в Москву. Сесть и поговорить», — заявил Лукашенко.

Когда журналистка вполне логично заметила, что Зеленский вряд ли согласится на такую идею, Лукашенко иронически заявил, что тогда война будет продолжаться. Не обошлось и без любимой пластинки о «трех славянских народах», которые, по его убеждению, должны самостоятельно решить судьбу Украины, Беларуси и России.

Владимир Зеленский назвал заявления Лукашенко несерьезными. Глава государства напомнил, что площадкой для переговоров вполне может стать Киев, тогда как поездка в Москву во время войны абсолютно невозможна, а подобные «предложения» из Минска никак не приближают мир.

Готовится к войне

Отдельно следует упомянуть о подготовке к войне в Беларуси. Лукашенко заявил, что вооруженные силы страны нужно «расшевелить», анонсировав масштабные проверки боеготовности, включая мобилизационные меры. Свою суету он оправдал уже устаревшим тезисом: мол, Беларусь «готовится к войне, чтобы ее не было».

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Недавно диктатор лично посетил Обуз-Лесновский общевойсковой полигон на западе страны, заявив, что армия нуждается в «обновлении». По его словам, танковые и мотострелковые части уже прошли проверку, а теперь очередь дошла до артиллерийских бригад.

В то же время Лукашенко сразу же оговорился, что нападать на соседей не собирается, поскольку такой шаг для Минска был бы «равнозначным смерти», и войну против соседних государств республика не выиграет. Впрочем, дерзко отметил, что Беларусь обязана защищать свою землю и народ.

Как объяснил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, все эти показательные маневры призваны создать искусственное напряжение для стран Евросоюза.

По его словам, Кремль не оставляет попыток втянуть Минск в прямую войну, однако в Беларуси прекрасно понимают, какими быстрыми и необратимыми будут последствия, а само белорусское общество категорически не поддерживает участие в боевых действиях. Силы обороны Украины в это время держат ситуацию на границе под постоянным контролем.

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Рекордные бюджеты на армию и спецслужбы

Лукашенко продолжает увеличивать финансирование своего войска. В частности, в 2027 году белорусский диктатор планирует потратить на оборону и силовой аппарат около 4,32 млрд долларов. Это около 21% расходов государственного бюджета.

По данным Службы внешней разведки Украины, оборонные расходы возрастут на 15% - до 1,76 миллиарда долларов. На суды, правоохранительную деятельность и безопасность предусматривают 2,54 миллиарда долларов, что на 11,5% больше, чем годом ранее. Общие бюджетные расходы одновременно увеличатся всего на 3,6%.

Очевидно, что львиная доля дополнительных средств пойдет именно на содержание структур, контролирующих общество и обеспечивающих сохранение власти Александра Лукашенко.

Подготовка судов к работе в условиях военного времени

Как рассказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета и руководитель Народного антикризисного управления Беларуси Павел Латушко, белорусский режим готовит судебную систему для работы в условиях военного времени. Лукашенко поручил судьям проработать возможность создания военно-полевых судов.

Это происходит на фоне прочих военных приготовлений в стране. Латушко обращает внимание на то, что Лукашенко не только усиливает военное направление, но и пытается перестроить государственное управление с учетом возможного обострения.

«В то же время белорусский диктатор ведет два параллельных направления. Первый — пытается добиться проведения переговоров по Украине в Минске или получить место за столом переговоров в качестве посредника. Второй – подготовка к войне», – отметил Латушко.

Запугивает «последним шансом» и обвиняет Запад

В своих прогнозах Лукашенко тоже пытается подыгрывать российской пропаганде. Он уверяет, что война может закончиться в ближайшие месяцы, но в том, что боевые действия не прекратились еще в 2022 году, традиционно обвиняет западных партнеров Киева. Мол, тогда конфликт можно было остановить «за несколько недель», а Беларусь приложила к этому «огромные усилия».

Таким образом Лукашенко фактически возложил ответственность за продолжение боевых действий на международных партнеров Киева, которые помогают Украине противостоять российской агрессии.

Кроме того, он снова перешел к привычным угрозам, объявив текущий год «последним шансом» для Киева.

«Если Украина не пойдет на мирное урегулирование в этом году, в следующем году ей будет еще сложнее, дальше уже невозможно», — сказал Лукашенко.

Летает «на ковер» к Путину

В то же время Лукашенко не может жить без посещений своего хозяина Путина. В частности, диктаторы встретились в преддверии саммита Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Это была шестая личная встреча Путина и Лукашенко с начала 2026 года и восьмая за последние 12 месяцев.

В ходе встречи Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в организации гуманитарных обменов в рамках войны России против Украины. Также российский диктатор отметил, что постоянно поддерживает контакты с Лукашенко.

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