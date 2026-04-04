Лукашенко хвастался «влиянием» на Трампа: заявил, что США последовали его совету

Александр Лукашенко. / © Associated Press

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко хвастался тем, что якобы президент США Дональд Трамп «прислушался» к его советам по Ирану.

Об этом белорусский диктатор заявил во время открытия поликлиники, сообщил Пул Первого.

Лукашенко рассказал, что якобы во время последних переговоров дал Трампу посоветовал США не воевать в Иране. Мол, сначала Белый дом не принял во внимание его совет. Впрочем, по словам диктатора, Вашингтон все же «вовремя спохватился» и «прислушался» к его словам.

«Американцы — молодцы, начали делать то, что я Трампу посоветовал во время последних переговоров… Я им говорю: „Израиль хотел воевать против Ирана — ну пусть воюет. Дайте ему воевать. Чего вы туда лезете?“, — рассказал Лукашенко.

Операцию США в Иране он назвал «авантюрой». Впрочем, теперь, по его словам, Вашингтон все понял, а потому «по-тихому уходит». Мол, «здравый смысл взял верх». Более того, дерзко добавил Лукашенко, Израиль «вскоре тоже поймет, что не туда полез».

Напомним, ранее США Дональд Трамп анонсировал встречу Александром Лукашенко. после «любезного» поступка. Речь идет о том, что Минск принял решение о помиловании 250 удерживаемых в Беларуси политических заключенных. Случилось это после того, как белорусский диктатор провел переговоры с американской делегацией во главе со спецпосланником США Джоном Коулом.