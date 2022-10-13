Лукашенко и белорусское руководство являются участниками войны – министр иностранных дел Эстонии

Эстонское Министерство иностранных дел вызвало представителя Беларуси, чтобы высказать осуждение по поводу помощи, оказываемой Минском России в войне против Украины.

Об этом сообщил глава ведомства Урмас Рейнсалу, пишет "Зеркало".

Рейнсалу подчеркнул, что белорусские власти причастны к войне, которую Москва 24 февраля начала в Украине. "Российская армия использует беларуские боеприпасы, запчасти и территорию для нанесения авиаударов по Украине, что делает Лукашенко и беларуское руководство участниками войны", — заявил он.

Министр иностранных дел Эстонии также подчеркнул, что Таллин будет поддерживать демократические усилия белорусской оппозиции. Кроме того, в ответ на решение Беларуси о сокращении численности сотрудников посольства Эстонии в Минске, Эстония устанавливает предел состава белорусского представительства в Таллинне. Так, в Эстонии могут продолжать работать один белорусский дипломат и один административно-технический сотрудник.

"Сотрудничество" России и Беларуси

В начале октября российский диктатор Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко договорились о развертывании войск. Аналитики ISW считают, что Лукашенко вряд ли отважится атаковать Украину с севера. Мол, группировка войск будет состоять из мобилизованных или призывников, а они имеют низкий уровень подготовки.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что белорусская армия не готова к вторжению в Украину. Мол, режим Лукашенко уже просто отдал Путину запасы оружия и техники.

К слову, Лукашенко заявил о военной угрозе своей стране и обвинил Украину в подготовке наступления. Раздались такие заявления белорусского диктатора на фоне того, что агрессорша Россия сосредоточила в его стране вооружение, а территория Беларуси стала плацдармом для запуска по Украине ракет.

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