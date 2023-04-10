Лукашенко и Шойгу проводят встречу в Минске: что обсуждают

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прилетел в Беларусь для переговоров с Лукашенко.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 10 апреля, проводит встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Минске.

Об этом сообщает близкий к президентской пресс-службе Telegram-канал "Пул Первого".

"В развитие переговоров и договоренностей с президентом России – Сергей Шойгу сегодня прилетел на предметный и конкретный разговор по обеспечению безопасности. Встреча сейчас проходит в кабинете", — говорится в сообщении.

Главными темами переговоров будут обеспечение безопасности и гарантии для Беларуси от России, а также боевая подготовка и согласование совместной группировки войск.

Напомним, 5 апреля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел с двухдневным визитом в Москву. В четверг, 6 апреля, он участвовал в заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

Лукашенко во время посетовал, что "Запад им не друзья и все нужно делать самим".

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