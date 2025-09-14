Лукашенко и Путин / © Associated Press

Белорусский режим стремится использовать контакты с США для смягчения санкций, но все действия диктатора СБ Александра Лукашенко координируются с Кремлем.

Об этом заявил советник белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской Франак Вячорка в комментарии «24 Каналу».

По его словам, Лукашенко пытается выстроить диалог с Дональдом Трампом, чтобы добиться отмены ограничений против Минска. Однако такая политика выгодна и Владимиру Путину, ведь в случае снятия санкций Беларусь может стать для России дополнительным каналом для закупки подсанкционных товаров.

«Эта игра Лукашенко с Трампом полностью согласована с Путиным. Она не создает для Кремля никаких угроз, наоборот, открывает новые возможности», — подчеркнул Вячорка.

Он также напомнил, что около 80% белорусской экономики напрямую зависит от России, поэтому действия Минска нельзя рассматривать как самостоятельные.

Санкции против Белавиа частично ослабили: в чем выгода для России

Отдельно Вячорка прокомментировал недавнее решение США по поводу белорусской авиакомпании «Белавиа». Из американского санкционного списка были изъяты ограничения на закупку комплектующих для самолетов у компании Boeing.

Ранее белорусские и российские авиакомпании получали эти запчасти через посредников, что делало процесс более дорогим. Теперь «Белавиа» может покупать их напрямую, что удешевляет обслуживание самолетов.

Таким образом, попытки Лукашенко демонстрировать самостоятельность в переговорах с США фактически остаются элементом более широкой стратегии, согласованной с Москвой.

Напомним, как отметили эксперты и чиновники США и ЕС, целью искусственного миграционного кризиса может быть отвлечение внимания от подготовки со стороны России новой атаки против Украины.