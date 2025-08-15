- Дата публикации
Лукашенко и Трамп провели телефонный разговор: детали
Насколько известно, это первый прямой контакт Трампа и Лукашенко.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко якобы только что провел первый телефонный разговор с Дональдом Трампом, который направляется на саммит с главой Кремля на Аляске.
Об этом сообщает BELTA.
«Лукашенко и Трамп провели телефонный разговор. Разговор завершился 10 минут назад», — говорится в сообщении.
Дональд Трамп после разговора с Лукашенко написал в соцсети Truth Social следующее: «Я с нетерпением жду встречи с президентом Лукашенко в будущем».
Напомним, в июне спецпредставитель Трампа по вопросам Украины Кит Келлог неожиданно посетил Беларусь и встречался с Лукашенко.