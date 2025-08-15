ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
901
Время на прочтение
1 мин

Лукашенко и Трамп провели телефонный разговор: детали

Насколько известно, это первый прямой контакт Трампа и Лукашенко.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко / © БЕЛТА

Дополнено новыми материалами

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко якобы только что провел первый телефонный разговор с Дональдом Трампом, который направляется на саммит с главой Кремля на Аляске.

Об этом сообщает BELTA.

«Лукашенко и Трамп провели телефонный разговор. Разговор завершился 10 минут назад», — говорится в сообщении.

Насколько известно, это первый прямой контакт Трампа и Лукашенко.

Дональд Трамп после разговора с Лукашенко написал в соцсети Truth Social следующее: «Я с нетерпением жду встречи с президентом Лукашенко в будущем».

Сообщение Трампа после разговора с Лукашенко

Сообщение Трампа после разговора с Лукашенко

Напомним, в июне спецпредставитель Трампа по вопросам Украины Кит Келлог неожиданно посетил Беларусь и встречался с Лукашенко.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie