Лукашенко и Трамп провели телефонный разговор: детали

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко якобы только что провел первый телефонный разговор с Дональдом Трампом, который направляется на саммит с главой Кремля на Аляске.

Об этом сообщает BELTA.

«Лукашенко и Трамп провели телефонный разговор. Разговор завершился 10 минут назад», — говорится в сообщении.

Насколько известно, это первый прямой контакт Трампа и Лукашенко.

Дональд Трамп после разговора с Лукашенко написал в соцсети Truth Social следующее: «Я с нетерпением жду встречи с президентом Лукашенко в будущем».

Напомним, в июне спецпредставитель Трампа по вопросам Украины Кит Келлог неожиданно посетил Беларусь и встречался с Лукашенко.