Лукашенко могут признать угрозой международной безопасности: Рада сегодня рассмотрит постановление

Нардепы 3 июня планируют рассмотреть соответствующий проект постановления.

Верховная Рада 3 июня может рассмотреть постановление о признании Александра Лукашенко угрозой международной безопасности.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок. 3 июня.

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В проекте постановления сказано, что принудительная посадка самолета в Минске поставила под угрозу безопасность пассажиров и экипажа, а действия белорусских властей очевидно содержат признаки международного терроризма.

Напомним, 23 мая в Минске посадили самолет Афины-Вильнюс компании Ryanair, на борту которого находился оппозиционный белорусский журналист и блогер Роман Протасевич. Оппозиционера сразу же задержали.

Вероятно, в разговоре с бортпроводником рейса он просил не приземляться в Минске. Протасевич сказал бортпроводнику: "Не делайте этого, они убьют меня. Я беженец".

Саммит ЕС принял решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. В том числе и Украина запретила полеты над воздушным пространством страны 26 мая.

В свою очередь, в Беларуси удивлены решением Украины прекратить авиасообщение: Минск направил Киеву ноту.

Новости Украины: ВР может признать Лукашенко угрозой международной безопасности

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