Лукашенко могут признать угрозой международной безопасности: Рада сегодня рассмотрит постановление

Нардепы 3 июня планируют рассмотреть соответствующий проект постановления.
Верховная Рада 3 июня может рассмотреть постановление о признании Александра Лукашенко угрозой международной безопасности.
Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок. 3 июня.
В проекте постановления сказано, что принудительная посадка самолета в Минске поставила под угрозу безопасность пассажиров и экипажа, а действия белорусских властей очевидно содержат признаки международного терроризма.
Напомним, 23 мая в Минске посадили самолет Афины-Вильнюс компании Ryanair, на борту которого находился оппозиционный белорусский журналист и блогер Роман Протасевич. Оппозиционера сразу же задержали.
Вероятно, в разговоре с бортпроводником рейса он просил не приземляться в Минске. Протасевич сказал бортпроводнику: "Не делайте этого, они убьют меня. Я беженец".
Саммит ЕС принял решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. В том числе и Украина запретила полеты над воздушным пространством страны 26 мая.
В свою очередь, в Беларуси удивлены решением Украины прекратить авиасообщение: Минск направил Киеву ноту.
Читайте также:
- ТСН.ua собрал реакцию мировых лидеров на задержание оппозиционера
- Лукашенко подтвердил, что Протасевичу может грозить смертная казнь