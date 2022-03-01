Лукашенко на фоне карты Украины заявил, что россияне проводят операцию, но еще хирургически

Лукашенко признался, что пугал Зеленского тем, что у России "лопнет терпение" и она начнет "палить" без разбора.

Самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко на фоне карты Украины оправдался, что Беларусь не является стороной конфликта в войне России против Украины.

Об этом сообщает Telegram-канал Пул первый во вторник, 1 марта.

"Россияне проводят операцию, но еще хирургически... Мы прикрываем свои границы в этом направлении, но не личным составом РФ, а вертолетами и несколькими самолетами. Они будут там, пока я не скажу президенту РФ, что они мне не нужны. Пока я не выставлю там еще 5 тактических групп... Не надо кричать, что мы из Витебска или откуда будем заходить в Украину... Это не наша задача... Я еще прошу Путина, чтобы он нам помог... Я не вывел ни одной части Вооруженных сил из мест постоянной дислокации. Они готовы. Все готово. И если необходима мобилизация, мы вывернем все списки. За 2-3 суток мы мобилизуем по-полному военному времени все подразделения, которые нужно мобилизовать", — отметил он.

В то же время Лукашенко заявил, что информация о тысячах раненых россиян ошибочна — говорит, что за эти дни они пролечили 160-170 российских солдат.

В соцсетях, прежде всего, публиковали снимки мобильных крематориев. Также звучала информация о том, что будут лечить в Беларуси только тех, кто имеет несерьезные ранения или принадлежит к высшим военным чинам РФ. На фоне карты Украины Лукашенко заверил, что участие РБ в войне России против Украины состоит лишь в том, что они лечат россиян в Гомеле и Мозыре.

Лукашенко признался, что пугал Зеленского тем, что у России "лопнет терпение" и она начнет "палить" без разбора.

Кроме того, Лукашенко заявил, что хочет прикрыть Путину тыл, потому закрыл границу со стороны Польши и Литвы. Самопровозглашенный президент Беларуси утверждает, будто боится террористов со стороны Литвы и Польши, что они ворвутся и устроят в Беларуси теракты. Он заявил, что они расставили вдоль границы системы противовоздушной обороны. В частности С-300, Панцирь-1С.

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В конце концов, Лукашенко заявил, что ему не хватает военной техники: "Личного состава нам хватит, нам не хватает техники. Я попросил у Путина, чтобы нам кроме С-400, которые там находятся, на Гомельщине, поставили С-400, которые будут находиться западнее Минска".

Тем временем в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины предупреждают, что Россия готовит сознательную провокацию для оправдания введения белорусских войск. Колонна белорусских танков в составе 300 единиц еще не пересекла границу с Украиной — военная техника находится примерно в 30 км от государственной украинской границы.