Лукашенко на фоне карты Украины заявил, что россияне проводят операцию, но еще хирургически

Лукашенко признался, что пугал Зеленского тем, что у России "лопнет терпение" и она начнет "палить" без разбора.
Самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко на фоне карты Украины оправдался, что Беларусь не является стороной конфликта в войне России против Украины.
Об этом сообщает Telegram-канал Пул первый во вторник, 1 марта.
"Россияне проводят операцию, но еще хирургически... Мы прикрываем свои границы в этом направлении, но не личным составом РФ, а вертолетами и несколькими самолетами. Они будут там, пока я не скажу президенту РФ, что они мне не нужны. Пока я не выставлю там еще 5 тактических групп... Не надо кричать, что мы из Витебска или откуда будем заходить в Украину... Это не наша задача... Я еще прошу Путина, чтобы он нам помог... Я не вывел ни одной части Вооруженных сил из мест постоянной дислокации. Они готовы. Все готово. И если необходима мобилизация, мы вывернем все списки. За 2-3 суток мы мобилизуем по-полному военному времени все подразделения, которые нужно мобилизовать", — отметил он.
В то же время Лукашенко заявил, что информация о тысячах раненых россиян ошибочна — говорит, что за эти дни они пролечили 160-170 российских солдат.
В соцсетях, прежде всего, публиковали снимки мобильных крематориев. Также звучала информация о том, что будут лечить в Беларуси только тех, кто имеет несерьезные ранения или принадлежит к высшим военным чинам РФ. На фоне карты Украины Лукашенко заверил, что участие РБ в войне России против Украины состоит лишь в том, что они лечат россиян в Гомеле и Мозыре.
Лукашенко признался, что пугал Зеленского тем, что у России "лопнет терпение" и она начнет "палить" без разбора.
Кроме того, Лукашенко заявил, что хочет прикрыть Путину тыл, потому закрыл границу со стороны Польши и Литвы. Самопровозглашенный президент Беларуси утверждает, будто боится террористов со стороны Литвы и Польши, что они ворвутся и устроят в Беларуси теракты. Он заявил, что они расставили вдоль границы системы противовоздушной обороны. В частности С-300, Панцирь-1С.
В конце концов, Лукашенко заявил, что ему не хватает военной техники: "Личного состава нам хватит, нам не хватает техники. Я попросил у Путина, чтобы нам кроме С-400, которые там находятся, на Гомельщине, поставили С-400, которые будут находиться западнее Минска".
Тем временем в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины предупреждают, что Россия готовит сознательную провокацию для оправдания введения белорусских войск. Колонна белорусских танков в составе 300 единиц еще не пересекла границу с Украиной — военная техника находится примерно в 30 км от государственной украинской границы.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
- Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
- вертолетов – 29 ед;
- танков – 198;
- ББМ – 846;
- артиллерийских систем – 77;
- средства ПВО – 7;
- РСЗО – 24;
- цистерн из ГСМ – 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
- катера – 2 единицы;
- автомобильной техники – 305.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
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