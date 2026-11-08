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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Лукашенко наращивает финансирование силовиков: разведка назвала суммы на 2027 год

По данным СВР Украины, Беларусь планирует направить почти пятую часть бюджетных расходов на оборону, правоохранительные органы и безопасность.

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Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Лукашенко

Лукашенко / © Associated Press

В 2027 году белорусский режим планирует потратить на оборону и силовой аппарат около 4,32 миллиарда долларов – почти 21% расходов государственного бюджета.

Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины .

По ее данным, оборонные расходы возрастут на 15% - до 1,76 миллиарда долларов. На суды, правоохранительную деятельность и безопасность предусматривают 2,54 миллиарда долларов, что на 11,5% больше, чем годом ранее. Общие бюджетные расходы одновременно увеличатся всего на 3,6%.

В разведке отмечают, что основной прирост финансирования получат структуры, контролирующие общество и обеспечивающие сохранение власти Александра Лукашенко.

В частности, Министерству внутренних дел планируют выделить около 945 миллионов долларов против 856 миллионов годом ранее. Расходы на прокуратуру возрастут на 16,2%, суды – на 14,7%, пограничную службу – на 14,4%, органы госбезопасности – на 13%.

СВР также обратила внимание, что в 2021–2025 годах фактические расходы на правоохранительную деятельность и безопасность ежегодно превышали первоначальные планы. По оценке разведки, Минск все больше ресурсов направляет на структуры, подавляющие протесты и преследующие оппонентов режима.

Ранее Лукашенко заговорил о конце войны в Украине: когда, по его словам, наступит мир

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