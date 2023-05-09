Лукашенко не сел обедать с Путиным 9 мая: какая причина (фото)

Пропагандисты заявили, что белорусскому диктатору стало плохо, и после парада он под капельницей отправился домой в сопровождении "скорой".

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко после парада 9 мая в Москве не явился на обеде президента РФ Владимира Путина с лидерами других государств.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

Отмечается, что после парада Лукашенко резко стало плохо, и он покинул Москву.

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Перед этим сотрудники Федеральной службы охраны посадили белорусского диктатора в электромобиль службы безопасности и отвезли к месту возложения венков.

СМП также информируют, что в последнюю неделю Лукашенко серьезно заболел, и все меры с его участием были отменены. Однако самопровозглашенный президент Беларуси все же прибыл на парад в Москву по личной просьбе Путина.

Пропагандисты также сообщают, что Лукашенко предоставили бригаду врачей: "Он отменил все встречи, находится под капельницей".

Обратно в аэропорт в Москве политика сопровождала карета скорой помощи.

Владимир Путин собрал на обед лидеров других государств после парада 9 мая в Москве / Фото из соцсетей

Кто приехал на парад к Путину

Путин 9 мая провел в Москве традиционный парад "победобесия". Кроме Лукашенко, к российскому диктатору приехали президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер Армении Никол Пашинян, президенты Таджикистана Эмомали Рахмон, Кыргызстана Садыр Жапаров и Узбекистана Шавкат Мирзиоев.

Что интересно, Токаев, Пашинян и Рахмон отказались повесить на свою одежду колорадские ленты. Лукашенко сделал это только перед самым возложением цветов.

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