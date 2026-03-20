Лукашенко неожиданно заявил о "большом соглашении" с США: о чем договорились и при чем здесь Путин

Александр Лукашенко

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко заявил, что идет подготовка «большого соглашения» с Соединенными Штатами Америки.

Об этом пишет «Радио Свобода».

«Да, действительно, во время переговоров — третий или четвертый раунд был — они предложили от имени Трампа заключить крупное соглашение, которое отражало бы ряд вопросов, которые есть в повестке дня наших переговоров. Я что, буду отказываться? Это важно для Беларуси, в том числе и для меня. Поэтому я сказал: „Я воспринимаю это как нормальное явление, скажите Дональду, что я согласен проработать это большое соглашение, подготовить“, — отметил он.

По его словам, повестка переговоров с США включает не только работу посольств, но и тему ядерных материалов.

«Мы готовимся к этому большому соглашению с американцами», — добавил Лукашенко.

Что предшествовало

Накануне специальный посланник США Джон Коул по результатам переговоров с Александром Лукашенко сообщил, что Соединенные Штаты снимают санкции с двух белорусских банков и Министерства финансов Беларуси, а также отменяют оставшиеся санкции против калийных компаний «Белорусской калий», «Белорусской калийной компании».

Решение по санкциям объявили после того, как в Беларуси по итогам встречи Лукашенко и Коула сообщили об освобождении 250 политзаключенных. Известно, что 15 из них были вывезены из страны, 235 останутся в Беларуси.

Что говорят аналитики

Решение США отменить санкции против Беларуси, вероятно, будет непосредственно способствовать экономике России, а следовательно, и ее военным действиям в Украине, заявил в своем отчете американский Институт изучения войны.

«ISW давно считает, что Россия де-факто аннексировала Беларусь и что государства имеют объединенную оборонно-промышленную базу. Таким образом, снятие санкций США против Беларуси напрямую способствует военным усилиям России», — говорится в сообщении.

Эксперты считают, что визит Коула является частью стратегии Дональда Трампа о выводе Минска из-под влияния Москвы. Коул, как опытный юрист, включается в работу тогда, когда обычная дипломатия не дает результатов. Его задача состоит в поиске прямых и непубличных рычагов воздействия на режим.