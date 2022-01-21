Лукашенко об инциденте с рейсом Ryanair: для Запада лучшим решением будет "спустить все на тормозах"

Лукашенко об инциденте с рейсом Ryanair: для Запада лучшим решением будет "спустить все на тормозах"

В ИКАО признали, что перехвата, принуждения к посадке или изменению маршрута самолета Ryanair со стороны Беларуси не было.

Для Запада лучшим решением по инциденту с самолетом Ryanair будет "спустить все на тормозах".

Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения Брестской области в пятницу, 21 января, пишет БелТА.

"В ИКАО признали, что перехвата, принуждения к посадке или изменению маршрута самолета Ryanair со стороны Беларуси не было", — сказал он.

Ранее в январе Международная организация гражданской авиации (ИКАО) пришла к выводу, что сообщение о бомбе на борту самолета авиакомпании Ryanair, заставившее экипаж совершить посадку в Минске в мае прошлого года, было ложным. В то же время, организация не смогла "обвинить какое-либо лицо или государство в совершении этого акта незаконного вмешательства".

Напомним:

В США судебные власти выдвинули обвинения в отношении четырех граждан Беларуси в связи с принудительной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в 2021 году.

Принудительная посадка Протасевича: минский авиадиспетчер рассказал подробности

Читайте также: