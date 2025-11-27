- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1801
- Время на прочтение
- 1 мин
Лукашенко обратился к Зеленскому: что выдал на этот раз
По мнению Лукашенко, Украина может договориться с учетом изложенного в «мирном плане» США.
Белорусский диктатор Александр Лукашенко передал послание украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Он призвал сохранить Украину «в нынешних границах».
Об этом самопровозглашенный президент Белоруссии сказал журналисту «России-1» Павлу Зарубину.
«Если ты хочешь сохранить Украину в нынешних границах, нужно договариваться, не нужно торпедировать переговоры», — сказал Лукашенко.
Что еще сказал Лукашенко
По словам белорусского вождя:
в плане США по отношению к Украине он «не увидел моментов, по которым Киев не мог бы договориться»;
пока Украина имеет выход к морю и имеет Одесса и Николаев, «этого может и не быть в одно мгновение»;
в «конфликте» с Украиной может быть не победителей, а если будет, то это не Евросоюз;
Ранее Лукашенко сделал заявление о завершении войны в Украине. Да, он «как никогда верит», что ее конец приближается.
«Это война, и в любой момент может быть непредвиденная ситуация, которая может в целом вернуть ситуацию вспять. Война есть война», — сказал он.