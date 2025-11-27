Лукашенко обратился к Зеленскому: что выдал на этот раз

Лукашенко / © Associated Press

Белорусский диктатор Александр Лукашенко передал послание украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Он призвал сохранить Украину «в нынешних границах».

Об этом самопровозглашенный президент Белоруссии сказал журналисту «России-1» Павлу Зарубину.

«Если ты хочешь сохранить Украину в нынешних границах, нужно договариваться, не нужно торпедировать переговоры», — сказал Лукашенко.

Что еще сказал Лукашенко

По словам белорусского вождя:

в плане США по отношению к Украине он «не увидел моментов, по которым Киев не мог бы договориться»;

пока Украина имеет выход к морю и имеет Одесса и Николаев, «этого может и не быть в одно мгновение»;

в «конфликте» с Украиной может быть не победителей, а если будет, то это не Евросоюз;

Ранее Лукашенко сделал заявление о завершении войны в Украине. Да, он «как никогда верит», что ее конец приближается.

«Это война, и в любой момент может быть непредвиденная ситуация, которая может в целом вернуть ситуацию вспять. Война есть война», — сказал он.