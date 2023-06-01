Лукашенко обвинил Запад в планах "силового захвата власти в Беларуси"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко еще раз обвинил Запад в том, что они планируют силой сменить власть в Республике.

Об этом сообщила его пресс-служба.

По его словам, в предыдущие годы "западные кураторы финансировали беглую оппозицию за заявления в СМИ", а теперь якобы "требуют активных и решительных действий — то есть деньги в обмен на теракты, только под вооруженную борьбу".

"У нас готовят силовой сценарий смены власти. Мы это видим. И мы этого не допустим", — заявил Лукашенко.

Лукашенко высказался, мол, "в Польше, Литве, Украине ведется обучение членов незаконных вооруженных формирований, предпринимаются попытки создания спящих экстремистских ячеек непосредственно в стране". Вроде бы существуют факты, свидетельствующие об этом. Впрочем, о чем идет речь, Лукашенко не уточнил.

Кроме того, диктатор заявил, что благодаря сотрудничеству с РФ удалось "предотвратить теракты в Беларуси". Также он обвинил Украину в "подготовке боевиков", Чехии, Польше и Литве — в "готовке отрядов"

"Для того чтобы в нужный момент перебросить в Беларусь. И это уже не 2020 год, когда девушки ходили в белых коротких юбочках с цветочками на демонстрации. Люди уже готовы прийти сюда с оружием в руках", — заявил белорусский диктатор.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский считает, что диктатор РФ Владимир Путин стремится захватить Белоруссию, чтобы восстановить Советский Союз. Возрождение СССР – это цель жизни кремлевского диктатора, подчеркнул украинский лидер.

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