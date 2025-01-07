Лукашенко обвинил Зеленского во втягивании Беларуси в "войнушку"

Лукашенко принялся утверждать, что был "в хороших отношениях" с Зеленским и цинично, заявил о непонимании поведения украинского президента.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил президента Украины Владимира Зеленского в попытке втянуть Минск в войну.

Об этом белорусский диктатор заявил в храме св. Николая Чудотворца, сообщают телеграм-каналы и медиа РБ.

Лукашенко выразил возмущение поведением Зеленского, не уточнив, что именно имеет в виду. Самопровозглашенный лидер Беларуси также посыпал обвинениями в адрес украинского президента.

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"Этот маленький островок [Беларусь] – не такой уж маленький, как я считаю, но островок – мирный. И вы знаете, им же жмет. Там жмет. Вот надо и нас втянуть в эту войнушку. Почему Володя Зеленский себя так ведет? Мы же нормально с ним были, в хороших отношениях. Чего он вякает, чего ему не хватает? Ему дают команду. Надо всячески делать все, чтобы втянуть страну в войну", – сказал Лукашенко.

Кроме того, он принялся утверждать, что "такая диктатура, как в Беларуси, будет лучше, чем такая демократия, как в Украине".

А еще Лукашенко заверил – если его страна все же будет втянута в войну, то может не выдержать, как государство. Поэтому, по словам диктатора, он и подходит к таким вопросам с "терпением и настойчивостью".

"Время даст всем оценку. Но нам надо выстоять. Пусть говорят, что у нас здесь диктатура, еще что-то. Нам нужно выдержать это. Ни в коем случае нельзя шарахаться", – добавил политик.

К слову, в недавнем интервью Зеленский рассказал, что в начале полномасштабной войны Лукашенко приносил прощения за запуск российских ракет с территории Беларуси и предлагал ударить по заводу в РБ.

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