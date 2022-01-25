Лукашенко объяснил, зачем отправил дополнительный военный контингент на границу с Украиной

Меры по усилению границы совпали с совместными российско-белорусскими военными учениями.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал решение об усилении охраны границы с Украиной, куда направлен дополнительный контингент белорусских Вооруженных сил.

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Об этом сообщает "Пул первого".

"Я вынужден это делать, потому что на границе с Украиной у нас не лучше, чем с поляками", — заявил Лукашенко, добавив, что именно на белорусско-украинской границе "неоднократно пресекались попытки незаконного провоза оружия и боеприпасов".

Самопровозглашенный президент Беларуси также отметил, что меры по усилению границы совпали с совместными российско-белорусскими военными учениями.

"С Украиной, к сожалению, нам непросто. И нам надо ускоренным вариантом создавать там соответствующую группировку, чтобы прикрыть почти полторы тысячи километров границы с Украиной, огромная протяженность. И эта наша работа, которую мы запланировали давно, совпала с учениями, которые мы договорились с Путиным еще в прошлом году на юге провести", – сказал Лукашенко.

Напомним, 17 января самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в феврале возле белорусских границ с Польшей и Украиной пройдут оперативные совместные учения вооруженных сил России и Беларуси. Впоследствии стало известно, что военные учения "Союзная решительность-2022" состоятся в Беларуси 10-20 февраля.

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