Лукашенко очень хитер, пошел по стопам Токаева: Подоляк высказался о визите диктатора в Китай

Лукашенко хочет иметь равные отношения не только с Россией.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечает, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко очень хитрый человек. Он четко понимает акценты, уже стоящие в войне, которую Москва развязала против Украины более года назад.

Такое мнение представитель ОП выразил в эфире "24 канала".

Подоляк убежден, что визит Лукашенко в Китай не был обусловлен тем, что якобы диктатор хочет выпросить у Си Цзиньпина что-нибудь для Путина.

"Нет смысла добывать что-то для Путина: ни тактического, ни даже стратегического. Лукашенко в этом плане очень хитрый человек. То есть он четко понимает уже стоящие в этой войне акценты. Безусловно, с пропагандистской точки зрения он делает определенные заявления", — подчеркнул он. представитель ОП.

Подоляк выразил свое мнение о том, что Лукашенко пошел по стопам президента Казахстана Касим-Жомарта Токаева.

"Он хочет иметь равные отношения не только с Россией, имею в виду уровни – с иронией говорю. Он хочет иметь определенные отношения с Китаем для того, чтобы гарантировать себе некоторые неприкосновенные возможности", — сказал он.

Напомним, Александр Лукашенко совершил визит в Китай с целью "выстраивания отношений". Там диктатр объявил "свою задачу". Мол, речь идет о "недопущении глобального противостояния, которое не будет иметь победителей", о чем и объявил в КНР.

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