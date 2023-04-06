Лукашенко ошарашил заявлением о ядерном оружии: "Свезти в одну кучу и уничтожить" (видео)

Политик утверждает, что он в этом смысле "радикал".

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко неожиданно озвучил мнение о том, что все ядерное оружие нужно собрать "в одну кучу и уничтожить".

Об этом он сказал в комментарии российским пропагандистам.

Политика попросили прокомментировать сегодняшнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином о том, что размещение ядерного оружия за пределами владеющих им стран является недопустимым. Макрон подчеркнул, что Россия должна придерживаться своих международных обязательств.

Самопровозглашенный президент Беларуси неожиданно согласился с мнением французского лидера, прибегнув к иронии.

"Я с ним соглашаюсь. Поэтому нужно выводить все ядерное вооружение американцам из пяти или шести стран, где оно расположено. И точка. Я вообще в этом отношении радикал. Я считаю, что ядерное оружие нужно в течение буквально некоторого времени свезти в одну кучу и уничтожить. Вот и все. А болтать языком типа, как этот наш товарищ умеет делать, – все специалисты", – заявил Лукашенко.

"Поэтому хорошо, соберем все в кучу и уничтожим — это лучший вариант. А пока мы делаем так, как делают они", — отметил политик.

Напомним, в конце марта президент России Владимир Путин анонсировал возможное размещение своего тактического ядерного оружия в Беларуси. Лукашенко принялся активно подыгрывать главе Кремля и заявил, что РФ может разместить в РБ даже стратегическое ядерное вооружение.

Впоследствии в России уточнили, что разместят ядерное оружие в Беларуси вблизи границы с Польшей. Соответствующее хранилище будет готово уже к 1 июля 2023 года.

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