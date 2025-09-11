Лукашенко освободил 52 политзаключенных после встречи с представителем Трампа

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко / © Associated Press

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко освободил 52 политических заключенных и помиловал 14 иностранных граждан после встречи со спецпосланником президента США Джоном Коулом. Освобожденные заключенные пересекли границу с Литвой.

Об этом сообщили президент Литвы Гитанас Науседа, российские и белорусские медиа.

Освобождение 52 политзаключенных

«Никто не оставлен позади! 52 заключенных сегодня безопасно пересекли литовскую границу из Беларуси, оставив позади колючую проволоку, решетчатые окна и постоянный страх. Среди них, что для меня особенно важно, были 6 литовцев», — говорится в заявлении Науседы.

Он поблагодарил США и лично президента Дональда Трампа за постоянные усилия по освобождению политических заключенных.

«52 — это много, очень много, но в белорусских тюрьмах все еще остаются более 1000 политических заключенных, и мы не можем остановиться, пока они не получат свободу!» — подчеркнул президент Литвы.

Помилование 14 иностранных заключенных

На переговорах Лукашенко с Коулом обсуждалось дальнейшее освобождение заключенных и возможная «глобальная сделка».

«Если Трамп настаивает, что готов принять всех освобожденных заключенных, давайте попробуем договориться», — сказал белорусский диктатор.

Белорусские медиа проинформировали, что по просьбе Трампа и других глав государств Лукашенко принял решение о помиловании ряда иностранных граждан, осужденных за шпионскую деятельность, участие в экстремистской и террористической деятельности и другие преступления на территории Беларуси.

Всего помиловано 14 иностранных граждан: 6 из них — граждане Литвы, по двое — Латвии, Польши и Германии, один гражданин Франции и один — Великобритании.

Напомним, в июне после визита в Минск спецпредставителя президента США Кита Келлога Лукашенко освободил из колоний 14 заключенных из разных стран, среди которых был главный оппозиционер Беларуси Сергей Тихановский.

В августе Лукашенко отвергал возможность массового освобождения политзаключенных, о котором его просил Трамп во время телефонного разговора. Белорусский диктатор заявил, что не будет выпускать «бандитов». Однако, похоже, он изменил свою позицию.