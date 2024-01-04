Лукашенко подписал закон о пожизненных гарантиях: запретил судить себя после отставки

Гарантии также относятся к членам его семьи.

Самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко подписал поправки к Конституции. Они регламентируют права экс-президента Республики и его семьи.

Об этом сообщила пресс-служба диктатора Беларуси.

Отмечается, что по новым поправкам бывший "президент" и его семья сохранят за собой неприкосновенность, пожизненную охрану и право пользоваться государственной недвижимостью.

После того, как глава государства ушел в отставку, то он и члены его семьи смогут не отвечать ни за какие преступления, "совершенные в связи с совершением своих президентских полномочий". Кроме того, неприкосновенными остаются его активы, имущество, переписка и право на пожизненную охрану. Также после отставки президент получает в дар государственную недвижимость, в том числе участок с расположенными на нем капитальными зданиями.

Также сохраняется право на прежнее "президентское" медицинское обслуживание и транспортное обслуживание; В случае смерти главы государства его погребение проведут за бюджетные средства.

Кроме того, экс-президент после отставки станет делегатом Всебелорусского народного собрания и пожизненным членом Совета Республики.

Напомним, ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко призвал к мирным переговорам по Украине и цинично заявил, что агрессорку Россию спровоцировали на "конфликт".

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