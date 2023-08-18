Лукашенко подтвердил, что в начале войны РФ заходила в Украину через Беларусь

Белорусский президент-диктатор Александр Лукашенко признал, что часть российских оккупационных войск в начале полномасштабной войны, в феврале 2022 года, зашли в Украину с территории Беларуси.

Об этом он сказал в интервью пророссийской пропагандистке.

По словам самопровозглашенного белорусского президента, такие действия армии Российской Федерации "имели определенное значение".

"Да, с территории Беларуси отдельные части пересекли границу Украины", — высказался Лукашенко.

Впрочем, "президент" затруднился ответить, зачем оккупанты начинали вторжение именно с северного направления. Мол, такие вопросы следует задавать украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Лукашенко заявил, что вроде бы Москва уже достигла своей цели в войне, а украинцы "больше не будут танцевать под дудку американцев и не будут себя агрессивно вести в отношении России".

Как сообщалось, диктатор Александр Лукашенко рассказал, против каких стран может применить ядерное оружие, предоставленное РФ.

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