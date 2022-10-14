Лукашенко подтвердил введение в Беларуси контртеррористических мер: как объясняет

По его словам, происходит "обострением по периметру кордней".
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил введение в страны контртеррористических мер. Мол, делается это в "связи с обострением по периметру кордней".
Об этом он заявил журналистам во время саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
По словам Лукашенко, запрягание такого режима произошло согласно документам, которые на этот случай предусмотрены в союзе Беларуси и России.
"Это давно прописано: в связи с обострением введем режим столь повышенной террористической опасности. Поэтому мы приступили к процедурам по развертыванию союзной группировки войск, основу которой составляет, как я уже сказал, армия Беларуси, которая уже дополняется частями Российской Федерации. Все по плану ", – подчеркнул "президент".
К слову, о введении контртеррористических мер заявил глава МИД республики Владимир Макей. По его словам, это связано с тем, что, мол, Минск располагает информацией о запланированных "провокациях" со стороны "некоторых сопредельных государств".
Союз Путина и Лукашенко
Лукашенко заявил о военной угрозе своей стране и обвинил Украину в подготовке наступления. Раздались такие заявления белорусского диктатора на фоне того, что РФ сосредоточила в его стране вооружение, а территория Беларуси стала плацдармом для запуска по Украине ракет.
После этого Лукашенко и Путин решили совместно развернуть войска. Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что в соседней стране около тысячи солдат армии РФ. По его словам, украинские войска готовы к возможному наступлению врага из Беларуси.
В свою очередь, военный эксперт Петр Черник считает, что введение контртеррористических мер в Беларуси — ни что иное как работа на собственное население. По его словам, это просто пропагандистский эффект.
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