"Лукашенко – политический мертвец": эксперт прокомментировал режим контртеррористической операции в Беларуси

Военный эксперт Петр Черник считает, что введение в Беларуси режима контртеррористической операции — это не что иное, как работа на собственное население. В Минске объясняют это тем, что, мол, располагают информацией о запланированных "провокациях" со стороны "некоторых сопредельных государств".

Об этом он сказал во время национального марафона новостей в слоте ТСН.

По его словам, это просто пропагандистский эффект. Решаем он прежде всего на внутреннюю аудиторию.

"Он (Лукашенко – Ред.) должен показывать какую-то свою позицию. Должны понимать, что Лукашенко – политический мертвец во всех возможных смыслах. Он нелегален и нелегитимен со всех возможных позиций: и с точки зрения собственного народа, и с точки зрения международного истеблишмента". Путин держит у его головы заряженный револьвер", — говорит Черник

Эксперт подчеркнул: беларуский "президент" не хочет ввязываться в сухопутную войну в Украине, потому что осознает последствия для себя.

"Вот и ищет какие-то прецеденты, чтобы оттянуть этот момент. Оттянет ли это гадание на кофейной гуще", — подчеркнул Петр Черник.

Угроза из Беларуси

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявляет, что украинские войска готовы к возможному наступлению врага из Беларуси. В настоящее время ситуация вблизи северной границы контролируется. По его словам, около тысячи военных армий РФ находятся в соседней стране.

Между тем, на днях Лукашенко и Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Военный эксперт Олег Жданов считает, что последствия такого "сотрудничества" могут быть не раньше весны.

В НАТО пока не видят признаков, что Беларусь готовится к нападению на Украину. Как возможную причину называют угрозу санкций со стороны Запада. Алексей Арестович считает, что белорусская армия не готова к вторжению. Мол, режим Лукашенко уже просто отдал Путину запасы оружия и техники.

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