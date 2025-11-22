ТСН в социальных сетях

Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины - их передают прямо сейчас

Буквально в эти минуты украинские граждане передаются Украине.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко / © Associated Press

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенкопомиловал 31 гражданина Украины.

Об этом сообщила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт, передают белорусские СМИ.

"В рамках достигнутых договоренностей между президентом США Дональдом Трампом и президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, по просьбе украинской стороны и с целью создания условий для урегулирования вооруженного конфликта в соседнем государстве, руководствуясь принципами гуманизма и как жест доброй воли, президент помиловал 31 гражданина Украины, который совершил уголовные преступления на территории нашей страны", - заявила Наталья Эйсмонт.

"Буквально сейчас, в эти минуты, происходит передача их украинской стороне", - рассказала она.

Напомним, ранее мы писали о том, что самопровозглашенный президент Беларусизаявил, что его страна открыта для украинцев и готова обеспечить им такую же жизнь, как у белорусов.

Новость дополняется
