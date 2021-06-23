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Лукашенко пообещал, что Беларусь не будет защищать Европу от нелегальных мигрантов

Лукашенко пообещал, что Беларусь не будет защищать Европу от нелегальных мигрантов

Associated Press

Беларусский диктатор заявил, что это - своеобразный ответ на санкции Запада.

Беларусь не будет защищать Европу от нелегальной миграции, наркотрафика и контрабанды в условиях санкций.

Об этом заявил самопровозглашенный президент республики Александр Лукашенко, — пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на  телеканал "Беларусь 1". 

"Сегодня они (страны Запада - ред.) взвыли. Ах, белорусы их не защищают. В Литву, Латвию и в Польшу ринулись тысячи и тысячи нелегальных мигрантов. Они требуют от нас защитить их от контрабанды, от наркотиков. Аж из-за Атлантики слышен сигнал: помогите, как это было прежде, задержите ядерные материалы, чтобы они не попали в Европу. Так и хочется спросить, вы что там, очумели вообще? Вы против нас развязали гибридную войну и требуете, чтобы мы вас защищали, как и прежде?" - заявил Лукашенко.

"Вы нас информационно душите, методично и коллективно. Рушите, пытаетесь убить нашу экономику и ждёте, что мы будем тратить сотни миллионов долларов, как и прежде, на защиту ваших геополитических интересов? Только безумцы могут так думать и рассчитывать на нашу поддержку. Боремся против этого зла, как можем. Хотите, чтобы мы, как прежде, боролись, делайте в этом направлении шаги, а не пытайтесь нас задушить. Это бесперспективно", — добавил Лукашенко.

Ранее Европейский союз ввел персональные санкции против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, членов его семьи, белорусских пропагандистов и должностных лиц.

В санкционном списке оказались 78 человек и 8 предприятий. Среди них есть политики, бизнесмены, пропагандисты, военные, милицейские, члены семьи Лукашенко, депутаты, судьи и прокуроры. 

Под санкции попали также белорусские компании, в частности: МАЗ, БелАЗ, Белаеронавигация, Bremino Group, Globalcustom, "Новая нефтяная компания", Logex и Sohra.

Напомним, 4 июня Европейский Союз официально запретил белорусским авиакомпаниям летать в своем авиапространстве и приземляться в аэропортах ЕС. Решение приняли согласно выводам Совета ЕС от 24-25 мая. Тогда главы государств и правительств ЕС решительно осудили незаконную вынужденную посадку рейса Ryanair в Минске 23 мая как угрозу авиационной безопасности. В ЕС также осудили задержания в Беларуси оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги.

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