Лукашенко предложил ЕС заплатить за эвакуацию мигрантов из Беларуси

Лукашенко возмутился, что не прислали эвакуационный самолет.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко высказался об эвакуации мигрантов из страны. Он предложил, чтобы эвакуацию оплачивал Евросоюз.

Об этом сообщает агентство БелТА.

"Хотят уехать — пожалуйста. Мы их (мигрантов — Ред.) собираем в аэропорту. Чего-то самолет сегодня не отправили", — сказал Лукашенко на совещании по обсуждению изменений в конституцию, комментируя отмену эвакуационного авиарейса, который должен был доставить мигрантов в Ирак.

Ему ответили, что вопрос связан с оплатой расходов на осуществление рейса.

"Так пусть европейцы заплатят. Выделили мы деньги: и миллионы, и тысячи... Никакой копейки сюда не поступило денег. Красный Крест там и другие. Пока кормим и поим мы этих людей, не за их счет. Это им очень важно", – подчеркнул Лукашенко.

Напомним:

Международная организация Human Rights Watch обвинила Лукашенко в пытках. В докладе правозащитников, впрочем, досталось и Польше, которую упрекают в высылке мигрантов вопреки международным нормам. А польские пограничники сообщают: попыток прорвать границу со вчера стало больше.

Мигрантский кризис: за сутки нелегалы ​​почти 400 раз прорывали польско-белорусскую границу

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