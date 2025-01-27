Лукашенко предложил своих "миротворцев" Украине: в Киеве отреагировали

В ЦПИ считают, что эта риторика направлена на улучшение имиджа Лукашенко.

Самопровозглашенный белорусский "президент" Александр Лукашенко заявил о готовности миротворцев Республики обеспечить нормальные отношения между Украиной и Россией. Это заявление может являться попыткой улучшения имиджа самого диктатора Лукашенко.

Об этом сообщают в Центре противодействия дезинформации.

По словам Лукашенко, Минск не собирается направлять миротворческий контингент на линию фронта и что с таким решением не согласятся ни Украина, ни Запад.

Между тем, Украина считает, что подобными заявлениями диктатор Беларуси пытается создать впечатление, будто его страна стоит в стороне от войны. Кроме того, подобная "миротворческая" риторика направлена на улучшение имиджа Лукашенко в глазах международного сообщества.

"Активная поддержка российской армии Беларусью в начале полномасштабного вторжения в Украину сделала Минск соучастником вооруженной агрессии РФ против нашего государства. Поэтому любые заявления о "белорусских миротворцах" звучат абсурдно", — заявили в организации.

Кроме того, в ЦПИ считают, что заявление Лукашенко созвучно с заявлениями российской пропаганды, что Запад и Украина, а не Россия, стремятся продолжения войны.

Напомним, ранее в России было сделано заявление о присутствии войск НАТО в Украине. Да, спикер МИД России Мария Захарова назвала это неприемлемым.

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