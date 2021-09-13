Лукашенко предупредил о вероятности размещения российских С-400 на границе с Украиной

Беларусь планирует закупить у России вооружения на сумму более один миллиард долларов.

Александр Лукашенко заявил о намерениях закупить у России зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400. Их могут разместить на белорусско-украинской границе.

Об этом пишет белорусское государственное информагентство БЕЛТА.

По его словам, Минск намерен закупить российских вооружений на более на $ 1 млрд.

"Мы ведем переговоры и планируем поставки С-400. Мы уделили вопросам обороны и безопасности с Владимиром Путиным очень много внимания. В общем этот вопрос был вплетен во все вопросы (переговоров — ред.). Я ему еще раз напомнил о С-400 ... В ближайшее время (я подписал позавчера распоряжения) с Российской Федерации поставят нам десятки самолетов, десятки вертолетов, важнейшего вооружения ПВО. Может быть, даже C-400. Нам они очень нужны, я уже об этом говорил", — заявил он.

Также читайте Польша объявила чрезвычайное положение на границе с Беларусью

Лукашенко добавил, что российские ЗРК могут разместить на белорусско-украинской границе, в очередной раз обвинив Киев в якобы "подогреве" ситуации в Беларуси.

"Сейчас у нас полностью комплексами С-300 перекрыт периметр на западном направлении. Но у нас и южное направление добавился. Мы с белорусскими генералами и русскими обсуждали эту тему. Нас начинают с юга подогревать. А что еще будет... Мы должны готовиться — 1200 км границы с Украиной. Поэтому нам придется закрывать и этот периметр. И мы вели именно речь о том, что с-400 нам понадобится", — добавил Лукашенко.

Читайте также:

Встреча Лукашенко и Путина: как политики договаривались о полной интеграции

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку