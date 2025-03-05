Лукашенко пригласил Зеленского, Трампа и Путина на переговоры в Минск

Вместе с тем у белорусского диктатора нет желания быть посредником в вопросе войны в Украине.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов организовать в Минске встречу для проведения переговоров между президентами Украины Владимиром Зеленским и США Дональдом Трампом, а также российским диктатором Путиным.

О Лукашенко заявил в интервью американскому блоггеру Марио Науфалу, сообщает Белта.

"Не надо Зеленского сейчас нагибать, каким бы он ни был. Надо убедить, договориться и с Зеленским, потому что за Зеленским стоит большая часть украинского общества. Поэтому надо договариваться", — сказал он.

Он заявил, что приглашает все стороны на переговоры в Минск, где "Спокойно, без шума, без криков договоримся".

"Поэтому передайте Трампу: я его жду здесь вместе с Путиным и Зеленским. Сядем и спокойно договоримся. Если вы хотите договориться", — заявил Лукашенко.

Вместе с тем, белорусский диктатор заявил, что не желает быть посредником в вопросе войны в Украине.

"Хочу, чтобы вы понимали мою позицию. Больше всего я ненавижу посредничество. Это значит быть между кем-то и делать вид, что ты что-то там можешь. Особенно быть посредником между США и Россией или США, Китаем и т.д. У нас с Россией, с Китаем блестящие отношения. ный ресурс или еще что-то", — заявил он.

Ранее сообщалось, что президент Финляндии посоветовал Трампу и Зеленскому "финский способ" помириться.

Мы ранее информировали, что американский чиновник прокомментировал Fox News приостановку военной помощи для Украины.

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