Лукашенко пригрозил России войной: какая причина

Политик отметил, что мир изменился и уже "не Средневековье, когда захватил территорию, налоги платишь и хорошо".

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в "высоких кругах" России есть те, кто стремится присоединить его государство. Это, как отметил диктатор, приведет к войне.

Свои заявления Лукашенко сделал в интервью российским пропагандистам.

Самопровозглашенный президент Беларуси отметил, что его государству и России следует развивать сотрудничество. Он также прокомментировал заявления о "вступлении в состав" РФ.

"Вы меньше, мы больше, а у нас экономика такая, сякая. Мы будем вам помогать и дальше вступайте в состав России". Так вопрос задавать нельзя. Это невозможно и невозможно реализовать. Боюсь даже сказать, что это война", – заявил Лукашенко.

Он сказал, что Беларусь и Россия создают Союзное государство, позволяющее сформировать более тесные отношения, чем даже в унитарном государстве.

"Мы можем выстроить такие отношения, которые будут теснее и крепче, чем в унитарном государстве. И никто ни на кого не будет обижаться", – отметил белорусский диктатор.

"Это не Средневековье, когда захватил территорию, налоги платишь и хорошо – мир изменился, другой мир. Поэтому глупые задачи ставить перед собой не надо, и всегда нужно думать о том, что будет потом", – добавил Лукашенко.

Напомним, в сентябре Лукашенко заявил, что Беларусь не намерена воевать, но должна готовиться к возможной войне.

Читайте также: