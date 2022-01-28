Лукашенко пригрозил вернуть Украину в "лоно славянства" и назвал себя диктатором

Лукашенко пригрозил вернуть Украину в "лоно славянства" и назвал себя диктатором

Самопровозглашенный глава Беларуси считает, что Запад якобы хочет "утопить в крови российско-украинское братство".

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил "вернуть Украину в лоно нашего славянства".

Об этом он заявил в своем послании белорусскому парламенту.

"Мы — родные славянские народы. Мы вернем нашу Украину в лоно нашего славянства. Мы это обязательно сделаем", — сказал Лукашенко.

Самопровозглашенный глава Беларуси считает, что Запад якобы хочет "утопить в крови российско-украинское братство".

"Украинцев толкают в пламя конфликта, ломают их сознание, целенаправленно готовят к агрессии. Формируют враждебное отношение к братским народам, в том числе к белорусам", — говорит Лукашенко.

Также во время выступления самопровозглашенный президент назвал себя диктатором. На вопрос, как он понимает демократию по-белорусски, Лукашенко ответил: "Я же диктатор, мне трудно понимать демократию".

Ранее сообщалось, что США могут ввести персональные санкции против Путина и Беларуси в случае вторжения российских войск в Украину.

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